Российское Минобороны назвало провокацию американской подлодки у Курильских островов угрозой национальной безопасности и отметило, что в дальнейшем будет так же предпринимать все возможные меры для пресечения подобных действий потенциального противника, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы приводят слова военного эксперта Константина Сивкова, который отмечает, что экипажу субмарины ВМС США сильно повезло. Российский корабль вполне мог атаковать нарушителя и отправить АПЛ на дно, однако было принято решение сперва задействовать безопасные для нее спецсредства.

Сивков пояснил, что подлодка вошла в район учений и скорее всего выполняла разведывательную миссию. После ее обнаружения российские моряки потребовали немедленного всплытия, однако это предупреждение было проигнорировано. Тогда они задействовали взрывные патроны, благодаря которым американцы поняли, что миссия провалена, а местоположение субмарины раскрыто. Именно поэтому они поторопились исчезнуть, чтобы не попасть под более серьезный удар.

Эксперт добавил, что подобные провокации будут продолжаться и далее, поэтому российским морякам нужно быть готовыми действовать решительно и жестко, чтобы своевременно пресекать наглые действия США.