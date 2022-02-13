Американский телеведущий Такер Карлсон уверен, что прямое столкновение с Россией станет для Соединенных Штатов настоящей трагедией. Он напомнил Афганистан, из которого американские военные драпали в ужасе, и заявил, что в РФ все будет гораздо хуже.

По словам Карлсона, Афганистан давно остался позади, но армией США управляют все те же военачальники, которые удирали от боевиков в сандалиях на босу ногу. С Россией они не смогут ничего сделать, так как это совсем не война с применением беспилотников, которую Вашингтон вел в Ливии. Контролировать действия РФ американские командиры просто не смогут.

Также журналист отметил, что Соединенные Штаты настолько глубоко погрузились в истерику из-за возможного «нападения» РФ на Украину, что даже сложно точно сказать, кто боится Россию больше – Киев или Вашингтон.