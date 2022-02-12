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Новейшие российские танки Т-14 «Армата» – это «крутая техника», но и они имеют свои недостатки, уверен американский эксперт Мак Колтрайдер. Он пояснил, что главным минусом этих боевых машин является слишком медленное производство, не позволяющее передать в распоряжение ВС РФ достаточное их количество.

Также эксперт, который сам ранее служил в танковых войсках, рассказал о недостатках российских Т-14 и Т-80, связанных со скоростью работы автоматов заряжания. По его словам, снаряд в «Армате» загружается за 10 секунд, в то время как американский экипаж выполняет ту же процедуру в два раза быстрее.

Колтрайдер также отметил, что в американских танковых подразделениях хорошо отработана логистика, что также можно отнести к преимуществам перед российской армией. По его словам, даже ремонт боевой техники в США выполняется быстрее, хотя с этим утверждением вполне можно поспорить.

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