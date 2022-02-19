Офицер американской разведки Скот Ритер признал, что подводная лодка ВМС США действительно вторглась в территориальные воды России. Он заявил, что не сомневается в выполнении субмариной разведывательной миссии у Курильских островов, передает портал «ПолитРоссия»,

По словам Риттера, АПЛ не только нарушила водные границы России, но еще и выдала себя. Произошло это из-за бегства экипажа субмарины в нейтральные воды после применения фрегатом «Маршал Шапошников» спецсредств. Именно из-за бегства подводники позволили российскому кораблю точно идентифицировать подлодку «Миссури».

Напомним, что процесс выдворения субмарины из российских территориальных вод занял около трех часов. Обнаружил подлодку противолодочный самолет Ил-38, который принимал участие в маневрах Тихоокеанского флота.