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Офицер американской разведки Скот Ритер признал, что подводная лодка ВМС США действительно вторглась в территориальные воды России. Он заявил, что не сомневается в выполнении субмариной разведывательной миссии у Курильских островов, передает портал «ПолитРоссия»,

По словам Риттера, АПЛ не только нарушила водные границы России, но еще и выдала себя. Произошло это из-за бегства экипажа субмарины в нейтральные воды после применения фрегатом «Маршал Шапошников» спецсредств. Именно из-за бегства подводники позволили российскому кораблю точно идентифицировать подлодку «Миссури».

Напомним, что процесс выдворения субмарины из российских территориальных вод занял около трех часов. Обнаружил подлодку противолодочный самолет Ил-38, который принимал участие в маневрах Тихоокеанского флота.

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