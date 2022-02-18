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В поддержку канадских дальнобойщиков американский предприниматель Илон Маск опубликовал в социальных сетях фотографию Адольфа Гитлера и подписал ее следующим образом: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет».

Это не понравилось Американскому еврейскому комитету, который потребовал от Маска извинений за сравнении канадского премьер-министра с фюрером Третьего рейха. Также на бизнесмена набросились представители других еврейских организаций, а министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал твит «откровенно шокирующим».

17 февраля Маск удалил сообщение. Он не стал разглашать причин такого решения, однако сейчас становится ясно, что предприниматель сделал это из-за давления со стороны различных общественных организаций.

«Причины ненавидеть запоминаются лучше, чем причины любить», – написал Маск в новом сообщении.

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