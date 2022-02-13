Ударно-разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk, принадлежащий ВВС США, внезапно появился над одной из зон, заблокированных Россией для проведения учений в Черном море. Портал Avia.Pro отмечает, что подобные действия Вашингтона являются грубейшим нарушением, призванным сорвать маневры ВМФ РФ.

Эксперты проследили полет беспилотника, воспользовавшись данными мониторинговых сервисов. Выяснилось, что дрон сперва выполнял разведывательную миссию на Донбассе, однако потом вдруг изменил курс, понаблюдал за позициями войск в Белоруссии и отправился к Черному морю. При этом он даже не пытался соблюдать требования РФ в отношении закрытых для учений зон.

По мнению специалистов, полет одного лишь БПЛА вряд ли хоть как-то повлиял на ход российских маневров. Однако в ближайшее время стоит ожидать новых провокационных действий США. Чтобы их предотвратить, РФ придется отправлять за перехват свои истребители либо применять комплексы радиоэлектронной борьбы.