Американские истребители F-15E попытались незаметно подобраться к российским МиГ-31К во время их перелета в Калининградскую область. Однако хитрости пилотов обернулись против них самих, пишет портал Avia.Pro.

Своей попыткой американские летчики пытались обойти комплексы ПВО, установленные на борту российских истребителей, а также ЗРК С-400 «Триумф» в Калининграде. Однако дальнейшие события показали, что они переоценили свои возможности.

Российские ПВО моментально обнаружили американские истребители. Сразу же после этого в дело включились Су-35, которые сопровождали самолеты с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они атаковали F-15 бортовыми средствами РЭБ, а затем внезапно возникли прямо перед потенциальными нарушителями и решительно отогнали их подальше.

Эксперты отмечают, что F-15 поднялись в небо в Эстонии, где их разместили специально для обхода российской ПВО. Однако данный эпизод показал, что с задачей американские самолеты не справились.