Актриса Нонна Гришаева высказалась из-за ситуации на Украине. Её сообщение появилось на странице актрисы в Instagram.

Как отмечается, Гришаева родилась в Одессе, но уже много лет проживает в России. Она предпочитает не комментировать ситуацию на Украине, из-за чего её даже раскритиковали подписчики. Сейчас, когда представители шоу-бизнеса заняли противоположные позиции по поводу происходящего, решила высказать своё мнение и Гришаева.

В своём посте она сравнила себя с «маленькой девочкой», которой задают вопросы о том, с кем ей из родителей ей хочется остаться жить. Актриса сообщила, что ей больно смотреть на эту ругань.

«Мне страшно, я забилась в угол и плачу… Я не хочу, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила и предала… Я хочу, чтобы они сели за стол и поговорили», – написала актриса.

Комментарии к своей публикации Гришаева отключила, чтобы не допустить дальнейших провокаций.

Ранее мы сообщали, что в США призвали Китай определиться с позицией в отношении России и Украины. Об этом заявил экс-министр финансов Соединенных Штатов Джейкоб Лью.