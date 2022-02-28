Компания «Аэрофлот» отменила сразу 4 рейса в крупные города Соединенных Штатов, о чем рассказала на своем официальном сайте.

Сообщается, что сегодня россияне, которые уже забронировали билеты, не смогут улететь в Лос-Анджелес, а завтра, 1 марта, не будет трех рейсов в Нью-Йорк и одного в Майами.

Пока не отменены полеты в Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Вашингтон, которые намечены на 2 марта. Но к этой дате возможны сообщения об отмене, заявляют в компании.

В Европу все рейсы отменены с сегодняшнего дня, так как Евросоюз полностью перекрыл для России свое воздушное пространство. Кроме того, в Кипр россияне также не смогут попасть с 28 февраля. Все билеты на отмененные рейсы можно вернуть и получить обратно деньги в полном объеме.