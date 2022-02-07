Американские СМИ продолжают анализировать возможные последствия от военного вторжения России на Украину. Как утверждают западные журналисты, Россия почти стянула к границе необходимое количество войск для начала наступления.

При этом СМИ со ссылкой на свои источники среди официальных лиц сообщают, что в Соединённых Штатах уже подсчитали возможные последствия военной агрессии. В частности, утверждается, что ВСУ не сможет оказать серьёзного сопротивления российской армии, и Киев будет взят максимум за несколько дней.

При этом потерь со стороны украинской армии будет больше, чем со стороны российской: Украина потеряет до 25 тысяч военных, Россия – до 10 тысяч человек. Военные действия, по мнению аналитиков из США, коснуться и мирного населения – может погибнуть до 50 тысяч человек.

Представители российской стороны уже отреагировали на такие цифры. Так, постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский назвал сообщения о возможных потерях “безумием”. Москва ранее неоднократно заявляла, что никакого вторжения на Украину не планируется.

Между тем в западных СМИ утверждается, что вторжение должно начаться в середине февраля. Якобы к этому времени почва промёрзнет достаточно для того, чтобы по бездорожью могла двигаться тяжёлая техника.