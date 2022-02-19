В продолжающейся на Западе кампании о «российском вторжении» обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Роберт Фарли оценил возможности ВМФ России атаковать Украину. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

“Морская сторона украинского кризиса неожиданно обостряется. Похоже, что Россия размещает свои десантные силы, чтобы помочь окружить Украину. Шесть десантных кораблей типа Ropucha (БДК проекта 775) вошли в Средиземное море, по всей видимости, направляясь затем в Черное море. У этих кораблей отсутствуют значительные авиационные возможности, а их основной задачей является доставка на берег войск и бронетехники.

Передача кораблей с других флотов отражает извечную морскую дилемму России: ее основные военно-морские базы расположены на большом расстоянии друг от друга, что затрудняет массирование сил для взаимной поддержки. Переброска кораблей с Балтики была довольно публичной, но это может служить более широкой цели России, заключающейся в попытке принудить украинское правительство к какому-либо урегулированию“, – пишет Роберт Фарли.

По мнению автора, оказалось “весьма кстати”, что России не разрешили приобрести десантные корабли типа «Мистраль» во Франции. В 2010 году Москва заключила сделку с Парижем о покупке двух из 21 000-тонных плоскопалубных десантных кораблей и о строительстве еще двух по лицензии. Соединенные Штаты немедленно оказали давление на Францию, но Париж настаивал на строительстве судов вплоть до 2015 года, когда отменил эту сделку после присоединения Крыма Россией. Позже два корабля были достроены и проданы Египту.

По сравнению с «Ропучами», которые Россия сейчас перебрасывает в Средиземное море, «Мистрали» предлагали бы гораздо более грозные авиационные и командные возможности, подвергая побережье Украины еще большей угрозе.

Большая часть остального российского военно-морского флота также задействована в развертываниях. Российский Северный флот (который обычно действует из Североморска) проводит учения в международных водах у берегов Норвегии. Другие учения проводятся в Индийском и Тихом океанах. Российские корабли наметили военно-морские учения даже у берегов Ирландии.

Маловероятно, что какие-либо из этих флотских соединений могут подключиться к украинскому конфликту, но их деятельность следует рассматривать как сигнал НАТО и свидетельство серьезности позиции России. Единственными крупными силами ВМФ России, которые, по-видимому, не были развернуты, являются авианосец « Адмирал Кузнецов (который остается в длительном ремонте) и атомный линейный крейсер «Петр Великий».

“А ВМС Украины? Ну… По большей части их попросту нет. С присоединением Крыма в 2014 году Россия захватила большую часть украинского флота. Позднее она вернула несколько старых судов, но затем приостановила всякое сотрудничество с Украиной. В результате у Украины имеется только один относительно крупный военный корабль (3500-тонный фрегат «Гетман Сагайдачный»), который находился в боевой готовности, а также пара десятков судов поменьше, все под 500 тонн”, – отмечает Роберт Фарли.

Возможная переброска российских БДК в Черное море позволяет Черноморскому флоту, который и без того значительно превосходит ВМС Украины, подвергать угрозе прибрежные районы Украины. Россия уже обладает подавляющим превосходством на суше и в воздухе, но не исключено, что флот будет ставить целью захват стратегических точек вдоль побережья. При таком сценарии Россия могла бы договориться об уступках в других частях страны или просто удержать захваченные территории и отрезать Украину от моря. Это дало бы России огромные рычаги влияния на Украину в будущем.

Как резюмирует автор 19FortyFive, у Украины нет хороших вариантов. Наращивание флота было бы нерациональным использованием ресурсов, учитывая огромные угрозы с суши и воздуха, исходящие от России. И в любом случае, как показал 2014 год, решающая победа на суше может сделать флот бесполезным. Одним из вариантов для Украины было бы фактическое «одалживание» боевых кораблей у НАТО при вступлении в альянс, но это сейчас даже не обсуждается по целому ряду причин.