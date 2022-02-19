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Учения российского флота, в которых задействовано сразу три ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант» — это предостережение не только для Украины, но и для Североатлантического альянса, уверен военный эксперт издания «1945» Роберт Фарли. Он пояснил, что после модернизации эти корабли превратились в грозную силу.

По словам Фарли, крейсеры «Варяг», «Маршал Устинов» и Москва вооружены противокорабельными ракетами П-500 «Базальт», которые разрабатывались специально для уничтожения авианосных групп потенциального противника. Россия усовершенствовала их в соответствии с современными требованиями, поэтому сейчас она может атаковать АУГ еще более грозными боезарядами – П-1000 «Вулкан».

Эксперт уверен, что РФ не просто так вывела свои ракетные крейсеры в Черное и Средиземное моря. Она демонстрирует США силу и предупреждает о недопустимости провокаций или агрессивных действий у своих границ.

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