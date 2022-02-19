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У России имеется оружие, которое является самым мощным на планете, не использующим ядерные технологии, заявил американский военный эксперт Брент Иствуд. В своей публикации для издания «1945» он пояснил, что речь идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-1 «Буратино».

Это вооружение, отмечает Иствуд, способно поражать территории, размеры которых равны двум футбольным полям. На этой площади после попадания снарядов возникают масштабные пожары, выжигающие весь кислород и эффективно уничтожающие живую силу противника.

Автор публикации, перевод которой представлен “Российской газетой”, пояснил, что для ударов по врагу ТОС-1 использует термобарические или зажигательные ракеты. Базируется система на гусеничном шасси танка Т-72, которое дает ей возможность быстро перемещаться в любых условиях местности.

Напомним, что в прошлом году российское Минобороны заявило, что на границе с Украиной, а также на Кавказе и в Крыму будут развернуты новые батальоны, которые вооружат модернизированными системами ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

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