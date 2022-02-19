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Россия в десять раз превосходит США по количеству тактических ядерных бомб, поэтому в случае вооруженного столкновения Вашингтону придется туго. Спасет его разве что нежелание РФ задействовать оружие, предназначенное для сдерживания НАТО, в боевом конфликте у своих границ, считает военный эксперт Брент Иствуд.

На страницах издания «1945» аналитик рассказал, что в распоряжении США имеется всего две сотник тактических ядерных ракет, половина которых сейчас размещена в Германии. Россия же имеет на вооружении более 1000 бомб. Будет ли она их применять – это головоломка для Запада, которую не в состоянии решить даже самые светлые умы из Пентагона.

Иствуд отметил, что такое количество тактического ядерного оружия позволяет России в любой момент изменить баланс сил в сражении с превосходящим по численности противником. Поэтому скорее всего РФ продолжит использовать его в качестве сдерживающего фактора, но в случае необходимости задействует бомбы для отражения агрессии НАТО.

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