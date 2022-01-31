Американский метеорологи предупредили жителей штата Флорида, что из-за снижения температуры воздуха с деревьев на проезжую часть могут падать игуаны.

Специалисты пояснили, что игуаны являются хладнокровными пресмыкающимися, из-за чего похолодание до 0 градусов и ниже полностью их обездвиживает. Из-за этого они не в состоянии удержаться на деревьях. Однако при этом они не умирают и восстанавливают подвижность при потеплении.

«Вы действительно думали, что при самых низких температурах за более чем десятилетие мы не предупредим вас о падающих игуанах?» – с юмором отметили метеорологи в социальной сети.

Снижение температуры до -4 градусов, которое было зафиксировано в штате 30 января является редкостью для Южной Флориды. Сообщается, что спустя несколько дней снова станет тепло.