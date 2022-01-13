На очередном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вступление в силу закона о национальном сопротивлении на Украине. Она отметила, что Киев своими руками продолжает дестабилизировать ситуацию в стране.

По словам Захаровой, украинские власти практически не контролируют радикальных националистов, в руках которых на вполне законных основаниях окажется целый арсенал оружия. Все это влечет за собой дестабилизацию и очередную резню, которая окончательно ввергнет страну в пучину хаоса.

Закон Украины «Об основах национального сопротивления» предполагает создание подразделений территориальной обороны и фактически привлечение к процессу боевой подготовки большей части населения. Ранее эксперты отмечали, что в условиях, когда на страну никто не собирается нападать, подобные отряды вполне могут быть задействованы для подавления протестов и борьбы с инакомыслящими гражданами.