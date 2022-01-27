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Немецкие учёные предложили использовать в медицине и сельском хозяйстве яд пауков. Исследования специалистов доказали, что железы паука-осы (Argiope bruennichi) способны вырабатывать полезные для деятельности человека вещества. 

Яд пауков, которыми заинтересовались учёные, включает несколько разновидностей новых биомолекул. Они воздействуют на нервную систему насекомых. Однако брать яд у самих пауков сложно – дозы очень маленькие. Поэтому учёные разработали технологию, которая позволяет внедрять геномную последовательность ядовитых желез в бактериальную клетку. Та в свою очередь начинает производить токсин в больших количествах.  

По мнению специалистов, выявленные биомолекулы в паучьем яде, могут стать основой для ряда лекарств, которые борются с последствиями инсультов и пересадки органов. Также обнаруженные токсины можно будет применять при создании болеутоляющих средств.  

Кроме того, поскольку с помощью яда пауки нейтрализуют своих жертв, он может применяться и в аграрном секторе. Например, для изготовления новых биологических пестицидов. 

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