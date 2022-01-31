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Использование природного газа метана оказалось не особо безопасным. Во всяком случае, в этом уверены учёные из Стэнфордского университета США. Они полагают, что для климата планеты и здоровья людей газовые плиты вредны.  

Выводы учёных базируются на исследовании, которое они проведи в более чем полусотни домов Калифорнии. В них учёные измерили уровень выбросов от газовых плит, которые работают на метане, а затем экстраполировали полученные результаты на данные о газовой бытовой технике на всей территории США. В результате исследователи пришли к выводам, что газовые плиты наносят ущерб экологии такой же, как 500 тысяч автомобилей. До этого считалось, что вред от выбросов метана в разы ниже. Главный загрязнитель, который выделяется при работе метановой плиты, диоксид азота. Это вещество провоцирует ряд заболеваний, в том числе астму. 

Впрочем, к исследованию в США отнеслись скептически. Ряд специалистов уверяет, что учёные проводили свои замеры в кухнях, покрытых пластиком, из-за чего вредность выбросов оказалась выше, и это не отражает реальной картины в масштабах всей страны.  

Тем не менее учёные настаивают на правильности своих выводов и призывают отказаться от газовых плит и перейти на электрическую технику. Согласно статистике, газовые плиты для приготовления пиши используют около 40 миллионов американских семей. 

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