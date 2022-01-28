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ВС Украины впервые задействовали на Донбассе британские противотанковые комплексы NLAV. Удар был нанесен по боевой машине пехоты, которую после точного попадания разнесло на несколько частей, разлетевшихся в разные стороны.

Украинская сторона не указывает, на каком из полигонов Донбасса осуществлялось тестирование гранатометов, однако портал Avia.Pro предполагает, что впервые комплексы были применены неподалеку от Краматорска. Именно сюда приехали британские инструкторы, которые проводят обучение бойцов ВСУ использованию нового для них вида вооружений.

Авторы портала отмечают, что результаты тестирования превзошли все ожидания. Противотанковые комплексы представляют собой весьма грозное оружие, что является плохой новостью для ополчения. Великобритания не требовала у Киева использовать это вооружение исключительно для обороны, поэтому оно вполне может быть задействовано для обстрелов позиций ЛНР и ДНР.

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