Украина шесть лет планирует модернизацию кораблей, постройку новых ракетных катеров и прочие улучшения флота, однако за это время она не продвинулась ни на шаг, заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут. Он пояснил, что программа обновления ВМС была принята еще в 2014-2015 годах, однако воз и ныне там.

Так, еще в 2020 году украинский флот должен был принять на вооружение две субмарины и 18 артиллерийских катеров. Также намечались капитальный ремонт флагмана ВМС «Гетьман Сагайдачный» и строительство двух корветов. Количество катеров позже сократили до восьми единиц, адекватно оценив свои силы, однако это не помогло.

Чмут отмечает, что все эти планы стали настоящим провалом для Киева. Сейчас ему нужно как минимум достроить и передать флоту восьмой МБАК, три десантно-штурмовых катера и корабль «Симферополь», которые находятся в работе и вполне могут считаться «долгостроями». При этом уже не стоит даже смотреть на соответствие характеристик заявленным параметрам, так как из-за неверных управленческих решений и неправильного расчета расходов бюджета потеряно слишком много времени.