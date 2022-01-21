читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина шесть лет планирует модернизацию кораблей, постройку новых ракетных катеров и прочие улучшения флота, однако за это время она не продвинулась ни на шаг, заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут. Он пояснил, что программа обновления ВМС была принята еще в 2014-2015 годах, однако воз и ныне там.

Так, еще в 2020 году украинский флот должен был принять на вооружение две субмарины и 18 артиллерийских катеров. Также намечались капитальный ремонт флагмана ВМС «Гетьман Сагайдачный» и строительство двух корветов. Количество катеров позже сократили до восьми единиц, адекватно оценив свои силы, однако это не помогло.

Чмут отмечает, что все эти планы стали настоящим провалом для Киева. Сейчас ему нужно как минимум достроить и передать флоту восьмой МБАК, три десантно-штурмовых катера и корабль «Симферополь», которые находятся в работе и вполне могут считаться «долгостроями». При этом уже не стоит даже смотреть на соответствие характеристик заявленным параметрам, так как из-за неверных управленческих решений и неправильного расчета расходов бюджета потеряно слишком много времени.

Вам может понравиться

На Украине назвали ПЗРК “Стингер” оружием только для партизанской войны

Украинские пользователи Сети прокомментировали высказывания военных чиновников и представителей США о предоставлении Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». По словам комментаторов, эти ПЗРК не годятся для отражения «агрессии». Они пояснили, что

NetEase: Всего один звонок Путина остановит вторжение Японии на Курильские острова

Президенту России Владимиру Путину достаточно сделать всего один звонок главе Минобороны Сергею Шойгу, чтобы отбить у Японии желание захватывать Курильские острова силовым путем. Об этом рассказало китайское издание NetEase. Авторы

Сенатор Пушков возмутился картой Украины с российскими городами в её составе

Проявление территориальных притязаний Украины к России увидел в карте, которая висит в кабинете у министра иностранных дел соседней страны, сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале он разместил фрагмент фотографии, на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |