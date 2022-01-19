Усиливать противоковидные ограничения в Соединённых Штатах не планируют и, как следствие, о полном локдауне не может идти и речи. Об этом во время пресс-конференции заявил президент страны Джо Байден.

По словам американского лидера, у США достаточно сил и средств для борьбы с эпидемией. В частности, Байден обратил внимание, что в стране сохраняется достаточный запас вакцин, средств индивидуальной защиты органов дыхания, лекарств и так далее. В этой связи, отметил американский президент, нет необходимости закрывать школы или ставить под удар бизнес.

Со слов Байдена, в США почти достигнут коллективный иммунитет: от коронавируса привито 75% от всего взрослого населения страны. На сегодня невакцинированными остаются примерно 35 миллионов американцев. Всего же за время пандемии, в Соединённых Штатах зафиксировано более 69 миллионов случаев заражения, 878 тысяч человек скончались от осложнений, вызванных ковидом.