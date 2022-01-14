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Группа американских чиновников, называемая «ястребами войны», замахнулась на захват российского Калининграда. Мало того, она назвала эту миссию «легкой прогулкой».

«Ястребы» вознамерились захватить всю Калининградскую область и заявили, что для достижения этой цели будет достаточно истребителей F-35. Сразу после авианалета, в котором примут участие самолеты, базирующиеся в Европе, в регион войдут Сухопутные силы и танки.

Напомним, что ранее аналитики Североатлантического альянса назвали Калининградскую область одной из ключевых «зон запрета доступа», которую жизненно необходимо нейтрализовать в случае начала вооруженного столкновения. Однако сделать это не так просто. В регионе располагаются силы ПВО, оперативно-тактические комплексы, береговые ракетные установки и корабли Балтийского флота. Все это приведет к крупным потерям среди натовских войск в случае попытки захвата области.

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