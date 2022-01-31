Учёные Московского государственного университета предложили принципиально новую вакцину от коронавирусной инфекции. Её создадут на основе вируса, который поражает растения.

Исследователи сделали открытие изучая вещества, которые могут усиливать действия препаратов против коронавирусной инфекции. Оказалось, что таким свойством обладают некоторые растительные вирусы. Один из них вирус табачной мозаики. При его нагревании учёные получили частицы, которые стимулируют иммунный ответ. Схожие высокие результаты показали X-вирус картофеля, а также возбудители вируса мягкой мозаики фасоли и мозаики цветной капусты.

На основе этих препаратов планируется создать новую вакцину от коронавируса, применение которой станет ещё более безопасным для людей. Сейчас идут доклинические испытания препарата. Испытания на добровольцах тоже запланированы, но они начнутся не раньше, чем через полгода.

Между тем представители Минздрава России заявляют, что никаких перебоев в производстве и поставке вакцин в медучреждения страны нет.