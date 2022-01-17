Ученые китайского исследовательского центра создали лунный симулятор в провинции Цзянсу. Он представляет собой камеру, внутри которой можно управлять гравитацией – понижать ее до нужного уровня или и вовсе создавать полную невесомость.

Создание «искусственной Луны» можно считать крупным достижением, так как аналога такой вакуумной камере в мире не существует. Сейчас для имитации невесомости нужно лететь на самолете в режиме свободного падения, но этот процесс занимает всего пару минут. В лунном симуляторе нужный уровень гравитации поддерживается на протяжении длительного времени.

Для полной схожести с Луной камеру заполнили пылью и камнями, которые имеют такой же незначительный вес, как на спутнике Земли. По словам исследователей, для создания симулятора они использовали идею с левитацией лягушки, которая стала обладателем Шнобелевской премии в 2000 году. Ее автор – физик Андрей Гейм из России.