Военный обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Себастьен Роблин, в рамках масштабной пропагандистской кампании Запада об «угрозе вторжения России в Украину», обратил внимание на российские морские десантные силы. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Российские десантные корабли из состава Балтийского и Северного флотов прошли через Ла-Манш и направляются в Средиземное море, где к ним, как сообщается, присоединятся боевые корабли Тихоокеанского флота России: флагманский ракетный крейсер флота «Варяг» и противолодочный эсминец «Удалой». Эти действия объясняются «межфлотскими учениями».

Однако представляется вероятным, что эти силы, в особенности все шесть больших десантных кораблей (БДК), в конечном итоге направятся к Черному морю в рамках масштабного наращивания российских вооруженных сил в регионе, кульминацией которого может стать вторжение на Украину.

Неясно, сколько солдат и военной техники погружено на десантные корабли. На Балтийской военно-морской базе в Калининграде дислоцируется элитная 336-я гвардейская бригада морской пехоты. Шесть БДК потенциально способны нести два механизированных батальона и их штатную технику – амфибийные бронетранспортеры и танки. Однако предположение, что Москва вывела войска со стратегически важной базы, остается спорным.

Черноморский флот России официально имеет четыре БДК класса Ropucha (проект 775) и три более старых, но более крупных БДК класса Alligator (проект 1171). В Севастополе также дислоцируется 810 бригада морской пехоты. Десантных кораблей, с учетом подкрепления из Средиземного моря, может быть достаточно, чтобы высадить на побережье Украины десант как раз в примерном масштабе бригады.

Российская Каспийская флотилия также потенциально может перебросить через Волго-Донский канал в Черное море дополнительные десантные средства, в том числе семь десантных катеров меньшего размера (длиной 25 метров) и один 45-метровый десантный корабль класса Dyugon (проект 21820).

Большинство БДК Ropucha («Жаба») имеют для самообороны две спаренные 57-миллиметровые автоматические пушки и маловысотные зенитные ракетные установки «Стрела-2М» или «Игла-С». Но они также обладают мощным наступательным потенциалом: две реактивные системы залпового огня «Град-М», каждая из которых может выпустить сорок 122-миллиметровых ракет в быстрой последовательности из общего боекомплекта в 320 ракет. Это позволяет десантному кораблю проводить подготовительные ракетно-артиллерийские обстрелы и обеспечивать огневую поддержку высаживаемого десанта на дальности до 19,5 км, и даже в два раза больше – при использовании специальных реактивных снарядов 9М521.

Как Россия может использовать свои десантные силы в конфликте с Украиной?

Длинная береговая линия Украины на Черном и Азовском морях дают России несколько вариантов использования морской пехоты. Однако десантные операции по своей сути сложны и рискованны. Во время Великой Отечественной войны крупномасштабный десант на Крымском полуострове зимой 1941-1942 годов был разгромлен за неделю боев, потеряв 42 тысячи человек.

Военно-морской флот Украины в настоящее время не имеет реальных возможностей для ведения надводных боевых действий, но у него есть патрульные катера и беспилотники Bayraktar, которые могут вести наблюдение за водами вокруг Украины и предупредить о высадке морского десанта для потенциальной атаки мобильными батареями противокорабельных крылатых ракет «Нептун» с максимальной дальностью 300 км.

Российские военные планировщики могут сбалансировать степень участия десантных сил с близостью к дружественным наземным силам. Например, высадка десанта к западу от Мариуполя в Азовском море может облегчить захват этого города совместно с сухопутными войсками, наступающими с востока, которым потребуется преодолевать плотную оборону. Точно так же десантные операции в помощь 21-му корпусу с целью вырваться из Крыма и наступать на Херсон и Мелитополь могли бы воспользоваться артиллерийской поддержкой поблизости, столкнувшись с сильным сопротивлением.

В качестве альтернативы Россия могла бы высадить войска на западной части морского побережья Украины, вынудив Киев отвлечь силы от укрепления главной линии фронта на востоке. Однако высаженные здесь войска будут удалены от дружественных воздушных и наземных сил и будут сильно зависеть от корабельного огня и прикрытия ПВО.

Возможно, самый простой вариант для Москвы – вообще оставить свои десантные силы в резерве, вынудив Украину выделить войска для защиты от возможной высадки, которая может так и не состояться. Хотя, если в береговой обороне в итоге откроется значительная брешь, десант сможет и высадиться.

«В конечном счете, российские десантные силы представляют собой лишь один из многих векторов, которыми Россия может угрожать вторжением в Украину, и далеко не самый большой по своим масштабам», – заключает Роблин.