Выброс аммиака на предприятии концерна “Стирол» в Горловке на территории самопровозглашенной ДНР может стать поводом для «вторжения России» на Украину, написали в социальной сети Facebook представители Главного управления разведки соседней страны.

Они рассказали, что емкости с ядовитым веществом были доставлены на завод в пятницу, 14 января. При этом в ходе хранения либо транспортировки нарушена их герметичность. Из емкостей испаряется аммиак, который может спровоцировать техногенную катастрофу в городе.

Киев уже успел обвинить в утечке ядовитого вещества Россию. Также украинские политики заявили, что Москва вполне может использовать выброс аммиака и заявить, что техногенная катастрофа специально подстроена Украиной. Это якобы станет поводом для нападения.

Напомним, что разговоры о скором «нападении РФ» ведутся ежедневно уже второй месяц подряд. Тему подхватывают то Запад, раскрывающий все новые и новые подробности о грядущей войне, то Киев.