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Американские специалисты установили, какие именно гены влияют на то, что при заражении COVID-19 теряется обоняние.

После заражения коронавирусом многие люди теряют обоняние, кроме того, у них может ухудшиться распознавание вкуса. Происходит это у 33-68% пациентов. При этом потеря обоняния может произойти даже в том случае, если человек заболел в лёгкой форме. С другой стороны, у некоторых людей обоняние сохраняется даже тогда, когда они болеют коронавирусом в тяжёлой форме.

Согласно заявлению учёных, за потерю обоняния при заболевании коронавирусом отвечают мутации в генах UGT2A1 и UGT2A2. За счёт этих генов, как уточнили специалисты, работают обонятельные рецепторы.

Выяснить это удалось в ходе изучения информации о 70 тысяч людей, переболевших коронавирусом за последние два года.

Ранее мы сообщали, что при заболевании коронавирусом на теле могут появиться синяки. Это связано с тем, что кровь становятся гуще и хуже протекает по сосудам.

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