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Богатую ресурсами территорию Центральной Азии вот уже три десятилетия делят многие государства – от США до Ирана.

Больше всех заинтересованность проявляет Турция, пытаясь захватить владения постсоветской Центральной Азии, сообщает Свободная Пресса.

Анкара агрессивно с точки зрения экономики и политики расширяет свои зоны влияния даже в Таджикистане. Понятно, что Турция намерена также играть еще большую экономическую роль в Узбекистане.

Узбекистан же укрепляет свое военное сотрудничество с Турцией. Министр обороны Узбекистана недавно посетил все центральноазиатские столицы. Вскоре после этого Узбекистан и Казахстан подписали декларацию о межгосударственном союзе. Данную новость позитивно комментировали в Турции.

Неудивительно, что свой первый международный визит сразу после избрания в президенты Шавкат Мирзиёев совершил именно в Турцию. Там он принимал участие в заседании глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

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