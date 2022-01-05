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Бывший министр энергетики Британии Эд Дэйви в издании The Times написал, что российский «Газпром» деньги «гребет лопатой» из-за внезапно повысившихся цен на газ. Он заявил, что в прошлом году компания получила от дочерней Gazprom Marketing & Trading Ltd 179 миллионов фунтов стерлингов и потребовал обложить такие сверхдоходы дополнительным налогом.

Проблема лишь в том, что Дэйви плохо владеет ситуацией. Повышение цен на газ – это результат бездарной политики ЕС в области энергетики и «Газпром» здесь совершенно не причем.

Заявления о том, что «малообеспеченные британские семьи страдают», пока «Газпром» зарабатывает на кризисе, вообще не имеют под собой никаких оснований. На это авторам публикации указали читатели в комментариях.

«Вообще-то российского газа Британия импортирует очень мало. Он никак не может повлиять ни на безопасность, ни на цены», – написал один из пользователей.

Другой отметил, что к повышению стоимости газа привели попытки поспешно перейти на зеленую энергетику, которые в этом году обернулись полным провалом.

«Статья, похоже, клонит к тому, что это русские задрали нам цены. Но если посмотреть, откуда Великобритания получает свой газ, то оказывается, что Россия и ЕС — мелкие сошки. Вот вам цифры за первую половину 2021 года: Норвегия 54,5%, Катар 13,1%, США 9,1%, Россия 8,1%», – привел подробную статистику еще один читатель.

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