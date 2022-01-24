Сотни тысяч жителей планеты ежегодно умирают от заболеваний, которые раньше вылечивались за несколько дней. Причина этого кроется в появлении у бактерий устойчивости к антибиотикам, рассказали американские исследователи в авторитетном издании «Ланцет».

По их словам, в 2019 году именно резистентность бактерий к антибиотикам стала главной причиной смерти людей в разных странах мира. От инфекций, от которых не смогли спасти антибактериальные препараты, умерло больше 1,2 миллиона жителей планеты. В то время как от малярии и от СПИДа – 640 и 860 тысяч пациентов соответственно. При этом исследователи отмечают, что сделанная ними оценка вполне может иметь большие погрешности.

Ученые рассказали, что наибольший риск летального исхода из-за устойчивости к антибиотикам грозит детям до 5 лет