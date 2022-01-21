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Ещё один шаг на пути к массовой трансплантации органов животных больным людям сделали американские учёные. В будущем, уверены они, такой способ сможет спасти не одну жизнь.  

Впервые исследователи пересадили человеку сразу две почки, которые были выращены в трансгенной свинье. У таких животных учёные заблокировали или заменили на человеческие гены, которые отвечают за работу иммунной системы, а именно за определение чужеродных тел в организме. Таким образом удалось решить одну из главных проблем трансплантации: обойти иммунную систему человека, которая отторгала чужеродные такни.  

Учёные извлекли выращенные таким образом почки из животного и поместили их в тело 57-летнего мужчины, который впал в кому и завещал пожертвовать своё тело науке. Обе почки из трансгенной свиньи прижились и уже через 30 минут начали выполнять свои прямые функции: очищать кровь от токсинов.  

Это уже не первый случай пересадки органов свиньи человеку. До этого учёные успешно трансплантировали в тело смертельно больного пациента сердце животного. 

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