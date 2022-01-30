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Пока Соединенные Штаты говорят о «цифровых», «сетецентрических», «звездных» войнах, Россия создает все новые виды вооружений, не имеющих в мире аналогов, пишет бельгийское издание Мodern Diplomacy.

Авторы публикации обращают внимание на успехи России в создании наземных беспилотных аппаратов, которые позволят ей вести боевые действия дистанционно. Кроме того, Москва стремительно развивает технологии искусственного интеллекта и прямо сейчас разрабатывает более 150 основанных на них проектов.

Нельзя не упомянуть и успехи РФ в гиперзвуковой сфере. Она ушла далеко вперед от США и Китая, Индии и Германии, Франции и Великобритании. Достаточно отметить, что у нее уже имеются на вооружении гиперзвуковые ракеты при том что в других странах они только разрабатываются.

Своим оружием Россия меняет понимание войны и больше остальных стран готова к использованию «цифрового оружия». Но даже она неспособна сделать его безопасным для мирного населения, отмечают авторы статьи.

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