Королевские ВВС Великобритании провалили разведывательную миссию у берегов Крыма и опозорились перед Россией, рассказали китайские эксперты в издании Sohu.

Они напомнили недавний эпизод, когда британский самолет-разведчик RC-135 уверенно двигался в сторону полуострова над Черным морем. Однако подойдя ближе к Крыму, он внезапно сменил курс и улетел на свою авиабазу. Россию подобные действия удивили – она привыкла, что разведывательные самолеты США приходится силой отгонять подальше от своих рубежей.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», назвали британцев «мелкими воришками». Они намеревались провести разведку или даже устроить провокацию против России, однако почти у цели испугались последствий своих действий и решили вернуться на базу. Это настоящий позор, подтверждающий, что Великобритания давно утратила боевой дух и способна воевать только на словах.