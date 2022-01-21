Специалисты из Китая заявили, что Россия не сможет обнаружить на Луне следов пребывания американских астронавтов. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Sohu.

Впервые Луны достигла советская станция «Луна-2». Это произошло в 1959 году, за посадкой наблюдали учёные со всего мира. Несколько лет спустя на Луне высадились астронавты США, но это событие до сих пор вызывает споры. Существует немало людей, которые считают, что США сфальсифицировали полёт на Луну.

Как заявляют США, на Луне остались доказательства их пребывания, к примеру, американские флаги. Но с тех пор никто на Луну не летал, поэтому невозможно доказать пребывание американцев на спутнике или опровергнуть.

Россия и Китай ранее заявили о планах вместе построить космическую станцию. Кроме того, было заявлено, что Россия намеревается отправить на Луну космические аппараты для изучения лунной поверхности. Журналисты отметили, что цели намеренно разоблачить американцев у России нет, но если аппараты окажутся в том же месте, где высадились американцы, то эту зону необходимо будет тщательно исследовать.

Однако, как было заявлено, найти американские флаги вряд ли удастся, так как за прошедшее время они могли подвергнуться эрозии.

Недавно мы сообщали, что в Китае совершили первый в этом году запуск космического аппарата. Спутник «Шиянь-13» предназначен для изучения околоземного пространства.