Запад регулярно подсчитывает численность войск РФ на границе Украины и сочиняет сценарии «вторжения». Также он постоянно подталкивает Киев к боевым действиям. Украинские политики повторяют мантры о силе своей армии, о готовности ко всем сценариям сразу и по отдельности.

Американское издание Northnews отмечает одну фатальную ошибку во всех этих действиях. Авторы публикации заявляют, что России не нужно начинать наземную операцию, чтобы одержать молниеносную победу. Достаточно лишь нанести упреждающие ракетные удары по критическим объектам украинской инфраструктуры.

К таким относится плотина Киевского водохранилища, разрушение которой позволит обрушить на столицу огромные массы днепровской воды. Левый берег столицы полностью уйдет под воду, а мосты будут разрушены до основания.

Кроме того, образовавшийся после атаки не плотину эффект домино сметет и другие подобные объекты, расположенные ниже по течению. Вода скроет под собой все населенные пункты по берегам Днепра, а также приведет сперва к сбоям, а затем к полному отключению энергосистемы Украины. Разрушение мостов и полное либо частичное затопление Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Одессы и других крупных городов разделит страну на две части. Это сорвет всю военную логистику, так как переброска войск с востока на запад и наоборот станет невозможной.

Российские эксперты считают, что подобные атаки совсем не в интересах России. Зато они выгодны США и Западу, которые не намерены отдавать Украину Москве в ее теперешнем состоянии. Именно у Соединенных Штатов есть все возможности, чтобы реализовать описанный выше сценарий, а затем обвинить Россию.