Военный эксперт Джо Сиринсионе заявил, что Китай стремительно догоняет Соединенные Штаты по количеству ядерных ракет. Он также отметил, что именно Вашингтон развязал эту гонку, но если он будет продолжать ее в том же темпе, то рискует разориться, так как если США каждый год тратит на расширение ядерного арсенала 778 миллиардов долларов, то Китай – всего 252 млрд.

Со «стремительно догоняет» автор публикации в издании Responsible Statecraft немного перегнул палку – Китаю до США пока еще очень далеко. На вооружении Соединенных Штатов состоит 1800 ядерных боеголовок, а у Китая их ровно в десять раз меньше. Впрочем, количество ракет вряд ли будет иметь значение, когда начнется обмен ударами. По той простой причине, что для практически полного уничтожения планеты достаточно и сотни современных боеголовок.

Ранее в Китае сообщили, что Соединенные Штаты зря затеяли гонку вооружений с Китаем, ориентируясь на холодную войну против СССР. В отличие от Советского Союза, КНР имеет сильную экономику и разорить её практически невозможно. К 2030 году он может обойти США по росту ВВП и выйти на первую позицию в мире.