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Заразность штамма коронавируса “омикрон” со временем уменьшается. Быстрее всего это происходит, когда вирус находится на керамической поверхности. К таким выводам пришли российские учёные из государственного научного центра “Вектор”. 

Чтобы оценить, насколько новый штамм вируса заразен после нахождения на определённых поверхностях, учёные провели ряд тестов. Жизнеспособность вируса проверили на металле, пластике, керамической плитке и даже в дистиллированной воде. Во всех случая поддерживалась одинаковая температура, и там, где это необходимо, одинаковая влажность воздуха. 

Выяснилось, что вирус быстрее всего перестаёт быть опасным на керамике – на этой поверхности уже через сутки жизнеспособный вирус не фиксируется специальными приборами. В целом же, говорят исследователи, заразность “омикрона” в любой среде снижается со временем.  

Штамм коронавируса “омикрон” обнаружили в конце прошлого года в нескольких африканских странах. По мнению специалистов, он более заразен по сравнению с другими штаммами, но при этом ковид, вызванный “омикроном”. протекает в более лёгкой форме. 

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