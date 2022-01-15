читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за вступления в силу закона о территориальной обороне на Украине наступят смутные времена, уверен военный корреспондент Семен Пегов. Он отметил, что большая часть подразделений теробороны состоит из радикальных националистов, а все остальные батальоны существуют исключительно на бумаге.

«Похоже, грядёт резня», – написал Пегов в своем телеграм-канале.

Ситуация сильно осложнится не только на Донбассе, уверен эксперт, но и на территории всей Украины. Территориальные «оборонщики», которых намереваются оснастить оружием, могут устанавливать свои порядки, что приведет к негативным последствиям для страны.

Напомним, что Киев пообещал вооружить «батальоны» уже к февралю текущего года. Ранее эксперты неоднократно высказывали мнение, что в условиях, когда на Киев никто не собирается нападать, тероборона будет задействоваться для подавления протестов и возмущений, а также для «промывки мозгов» инакомыслящих.

Вам может понравиться

Сразу два американских самолета-разведчика летали у российских границ в районе Сочи

Над Черным морем в очередной раз появились разведывательные самолеты ВВС Соединенных Штатов. Речь идет о воздушных машинах Challenger 605 A.R.T.E.M.I.S и P-8A Poseidon, которые проводили неизвестную миссию у российских границ.

Захарова: Закон об основах национального сопротивления усилит дестабилизацию на Украине

На очередном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вступление в силу закона о национальном сопротивлении на Украине. Она отметила, что Киев своими руками продолжает дестабилизировать ситуацию

Швецию насторожили “элементы” военной активности России в Балтийском море

Шведский генерал Лейф Михаэль Классон заявил, что в Балтийском море наблюдаются какие-то «отличающиеся от привычной картины» элементы, которые указывают на повышенную военную активность российских войск. К таким «элементам» он отнес
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 15 января – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 января – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 15 января – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 15 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 15 января – небольшой снег, до -0 °C |