Из-за вступления в силу закона о территориальной обороне на Украине наступят смутные времена, уверен военный корреспондент Семен Пегов. Он отметил, что большая часть подразделений теробороны состоит из радикальных националистов, а все остальные батальоны существуют исключительно на бумаге.

«Похоже, грядёт резня», – написал Пегов в своем телеграм-канале.

Ситуация сильно осложнится не только на Донбассе, уверен эксперт, но и на территории всей Украины. Территориальные «оборонщики», которых намереваются оснастить оружием, могут устанавливать свои порядки, что приведет к негативным последствиям для страны.

Напомним, что Киев пообещал вооружить «батальоны» уже к февралю текущего года. Ранее эксперты неоднократно высказывали мнение, что в условиях, когда на Киев никто не собирается нападать, тероборона будет задействоваться для подавления протестов и возмущений, а также для «промывки мозгов» инакомыслящих.