Важные советы для начинающих водителей

Даже опытные автовладельцы не знают обо всех нюансах, которые могут помочь избежать самых разных опасных ситуаций на дороге. Однако про эти обязательно стоит помнить и постоянно применять.

Проверка правильности настроенных зеркал

Из-за неверно настроенных боковых зеркал, как правило, сразу же появляется так называемая слепая зона – кусок дороги, которую водитель просто не видит, а потому вовремя не успеет заметить транспортное средство, находящееся на соседних полосах. Следовательно, чтобы ничего подобного не происходило, важно установить их так, чтобы не видеть себя. А после выполнить проверку следующим методом: необходимо смотреть в боковое зеркало и одновременно двигаться задом с рядом находящимся авто, который сначала должен оттуда исчезнуть из виду, чтобы тут же оказаться видным боковым зрением.

А что касается зеркал заднего вида, то их желательно расположить, чтоб отлично было видно все заднее стекло. Причем важно принять именно такую позу, которая чаще всего используется в процессе вождения.

Ощущать расположение колес

Ловко лавировать между многочисленными ямами на асфальте, а в процессе парковки никогда не царапать диски может каждый водитель, главное чувствовать положение колес. В данном случае поможет простое упражнение:требуется обыкновенную пустую пластиковую емкость сильно сжать и положить на поверхность дороги. После пытаться наехать сначала правым, далее левым передним колесом. К тому же окна обязаны быть полностью открыты, чтобы слышать издаваемый треск.

Парковка, благодаря ориентированию на окна с зеркалами

Во время парковки передом к бордюру, важно останавливаться сразу, как только тот будет виден в боковом зеркале. При этом расстояние окажется самым минимальным. Главное, что бампер не сможет поцарапаться.

Если паркинг происходит параллельно бордюру, то стоит проследить, чтобы случайно не поцарапать диски. В этом случае в нижней части лобового стекла необходимо приклеить цветной скотч. И как только произойдет полное совпадение линии бордюра с меткой, то нужно мгновенно нажать на тормоз.

Но все-таки лучше парковаться задом – ведь тогда намного лучше виден бордюр в боковом зеркале, а значит прижаться к нему чересчур плотно, никак не получиться.

Просушивание тормозов после поездки по лужам

Перед тем как заехать в лужу следует притормозить, и начать двигаться неторопливо, не пытаясь маневрировать, набирать либо сбрасывать скорость. Иначе вода попадет в систему зажигания, заставляя в итоге автомобиль заглохнуть. Также может произойти аквапланирование – когда колеса не могут сцепиться с поверхностью дороги, и тут же начинают скользить по водной глади.

И даже выехав из лужи, не желательно сразу же глушить мотор, тормозить и разгоняться. Для начала надо высушить тормоза: на малой скорости пару раз прерывисто нажать на педаль. В результате от подобного трения колодки начнут быстро нагреваться, и вода просто-напросто испарится.

Внимательно наблюдать за маневрированием высоких автомобилей, едущих впереди

Как известно высокими автомобилями считаются всевозможные грузовики и автобусы. Поскольку их водители лучше других видят, что происходит в это время на дороге. И если они вдруг начали освобождать какую-то полосу, значит впереди авария либо иное препятствие – желательно заранее перестроиться, чтобы избежать проблем.

Разумеется, это далеко не все аспекты безопасной езды за рулём. И даже прочтение этой информации может не принести практической пользы – мозг так устроен, что “неактуальную” информацию он хранит в самых далёких своих чертогах. Чтобы действительно закрепить важные для безопасной езды знания, рекомендуем пройти курсы вождения в автошколе “Наставник”. Инструктора школы отлично подготовлены и на практике смогут объяснить ученикам всё, что необходимо знать начинающему водителю!