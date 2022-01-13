Российские учёные нашли отпечаток комара возрастом более 240 миллиона лет. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Как сообщается, находка была совершена в Нижней Франконии в Германии. От комара осталось лишь одно крыло, длина которого составляет 3,5 миллиметра. Комар является первым триасовым двукрылым, найденным в Германии. Сейчас крыло находится в музее города Ойердорф.

Ранее подобных древнейших насекомых находили во Франции. Отложения во Франконии, как отмечается, старше французских на один миллион лет. Несмотря на это, найденные ископаемые в целом почти аналогичны.

Комаров из Германии отнесли к виду и роду Bashkonia franconica. Они близки к семейству Ptychopteridae Tanyderidae, питающихся нектаром и медвяной падью. Предполагается, что у древних комаров был тот же рацион.

Недавно мы сообщали, что в Великобритании была найдена окаменелость трёхметровой многоножки. Её вес составлял около 50-ти килограмм.