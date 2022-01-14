Турция уже было размечталась включить Казахстан в состав своего “Великого Турана”, но Россия спутала ей все карты. Причем на это Москве понадобилось всего 7 дней, пишет вьетнамский портал Soha.

Авторы публикации предполагают, что без Анкары массовые беспорядки в Казахстане не обошлись. Турция стремится увеличить свое влияние в регионе и поэтому вполне могла принимать непосредственное участие в организации захватов административных и правительственных зданий, масштабных волнений на улицах городов страны.

Появление российских миротворцев разрушило все планы Анкары. С появлением сил ОДКБ ситуация практически сразу стабилизировалась, а важные стратегические объекты были взяты под надежную охрану.

Это вывело Анкару их себя. С ее стороны сейчас доносятся заявления о «вторжении России в Казахстан», о необоснованности привлечения миротворцев. Все это, считают эксперты, может в очередной раз подпортить отношения между Турцией и Москвой.