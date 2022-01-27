читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия имеет большой вес и влияние в мировой политике, а ее потенциал для хаоса и разрушений огромен. Из-за этого Западу нужно не игнорировать ее, а «строить мост», чтобы наладить отношения, уверен политолог из Германии Йоханнес Варвик. Его интервью изданию RND представляет РИА Новости.

По словам эксперта, дипломатический процесс, результатом которого станет улучшение отношений между РФ и Западом, займет немало времени. Однако он приведет к положительным результатом и точно станет гораздо лучше вооруженного противостояния. США и НАТО должны понимать, что Россия слишком сильна, что исключает возможность ее игнорировать или пытаться запугать демонстрацией силы.

Эксперт напомнил 70-е годы прошлого столетия, когда для урегулирования конфликта в Европе проводились Совещания по сотрудничеству и безопасности. В них участвовали представители Запада и Востока и результат был закреплен в Хельсинском заключительном акте.

Вам может понравиться

Сатановский: Войну на Донбассе могут развязать пьяные украинские военные

Отрицать реальность крупного вооруженного столкновения на Донбассе нельзя, так как малейшая случайность вполне может привести к началу боевых действий, уверен политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он пояснил, что все заявления Энтони Блинкена

National Interest: Путин предвидел кризис России и Запада 15 лет назад, но его не услышали

Существующая напряжённость между Россией с одной стороны и странами Европы и США – с другой – возникла не на пустом месте. О ней российский президент Владимир Путин предупреждал ещё в

Мария Захарова разоблачила фейк The Times о “простой украинке” с карабином

В издании The Times появилась фотография «простой украинки», вооруженной карабином Z-15. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снимок фейком, так как Марьяна Жагло (именно так зовут «защитницу Украины) является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 27 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 января – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 января – пасмурно, до -9 °C | Королев: погода, 27 января – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 27 января – пасмурно, до -8 °C | Армавир: погода, 27 января – пасмурно, до -3 °C |