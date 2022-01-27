Россия имеет большой вес и влияние в мировой политике, а ее потенциал для хаоса и разрушений огромен. Из-за этого Западу нужно не игнорировать ее, а «строить мост», чтобы наладить отношения, уверен политолог из Германии Йоханнес Варвик. Его интервью изданию RND представляет РИА Новости.

По словам эксперта, дипломатический процесс, результатом которого станет улучшение отношений между РФ и Западом, займет немало времени. Однако он приведет к положительным результатом и точно станет гораздо лучше вооруженного противостояния. США и НАТО должны понимать, что Россия слишком сильна, что исключает возможность ее игнорировать или пытаться запугать демонстрацией силы.

Эксперт напомнил 70-е годы прошлого столетия, когда для урегулирования конфликта в Европе проводились Совещания по сотрудничеству и безопасности. В них участвовали представители Запада и Востока и результат был закреплен в Хельсинском заключительном акте.