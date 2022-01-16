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Мнение простых граждан государств, которые США хочет насильно затянуть в НАТО Вашингтон особо не интересует. Он проводит политику двойных стандартов, преследуя исключительно собственные интересы и тем самым «выкручивает руки» политическим противникам, заявил политолог Владимир Корнилов.

В качестве примера он привел Македонию, население которой высказалось категорически против Североатлантического альянса. Не поддержали в стране и идею с изменением названия, однако ее переименовали насильно. Сейчас начнутся все необходимые процедуры по вступлению, хотя народу это не нужно.

То же самое вполне может произойти с Финляндией и Швецией. Их откровенно тянут в Альянс, хотя даже власти этих стран заявили лишь о теоретической возможности вступления. Народ же вообще никто не собирается спрашивать, так как для США население государств, которые они собрались окучивать, вообще является пустым местом.

Зато когда российская сторона заявила о возможном размещении на Кубе и в Венесуэле своих ракет, на «вашингтонских болотах» поднялся страшный вой, так как кто-то посмел сделать то же самое, что и США. Они заявляют, что решение о вступлении в тот или иной блок является правом любого суверенного государства, однако если таким правом захотят воспользоваться Каракас или Гавана, Вашингтон примет «решительные меры».

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