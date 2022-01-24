читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый подвариант штамма коронавируса «Омикрон» напугал американских и европейских ученых. Они назвали «плохим признаком» потенциальную способность этой мутации вытеснить исходный штамм.

Главная проблема, связанная с мутацией «Омикрона» BA.2 – это еще более быстрое распространение и способность лучше уклоняться от иммунной системы человеческого организма.

Эпидемиолог Федерации американских ученых Эрик Фейгл-Динг заявил, что в Дании около 50 процентов новых пациентов заражены именно вторым подвариантом «Омикрона». В Германии и Голландии доля этой мутации пока составляет 2 и 5 процентов соответственно, но неуклонно растет.

В Британии заявляют, что риски заражения подвариантом BA.2 после вакцинации минимальны. По словам эпидемиолога Агентства по безопасности здравоохранения Миганн Калл, варианты и подварианты в дальнейшем будут продолжать появляться, но далеко не все из них принесут с собой проблемы.

Сейчас ученые продолжают исследования, чтобы узнать, насколько новый подвариант опаснее исходного штамма.

Вам может понравиться

Эксперты рассказали, почему выпадают волосы и как их восстановить

Эксперты рассказали, почему могут начать выпадать волосы и как с этим бороться. Об этом сообщает издание «Газета.ru». Как отмечается, выпадение волос может быть вызвано тем, что организм человека повергся определённому
  • Анна
  • 22.01.2022
  • читать 1 минуту

Иммунолог Крючков: новая разновидность омикрон-штамма коронавируса сильнее предыдущей

Новая разновидность омикрон-штамма коронавируса ВА.2 начала распространяться в ряде европейских стран. При этом новый вариант вытесняет другие штаммы инфекции, которая вызывает ковид, в том числе и предшествующую разновидность омикрона ВА.1.  

Британские специалисты разработали носимый улавливатель коронавируса

Специалисты из Великобритании рассказали о созданном детекторе, который способен улавливать коронавирус в воздухе. Детектор имеет небольшой размер, его можно закрепить на воротник. В течение дня устройство собирает материалы. Затем при
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |