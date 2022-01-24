Новый подвариант штамма коронавируса «Омикрон» напугал американских и европейских ученых. Они назвали «плохим признаком» потенциальную способность этой мутации вытеснить исходный штамм.

Главная проблема, связанная с мутацией «Омикрона» BA.2 – это еще более быстрое распространение и способность лучше уклоняться от иммунной системы человеческого организма.

Эпидемиолог Федерации американских ученых Эрик Фейгл-Динг заявил, что в Дании около 50 процентов новых пациентов заражены именно вторым подвариантом «Омикрона». В Германии и Голландии доля этой мутации пока составляет 2 и 5 процентов соответственно, но неуклонно растет.

В Британии заявляют, что риски заражения подвариантом BA.2 после вакцинации минимальны. По словам эпидемиолога Агентства по безопасности здравоохранения Миганн Калл, варианты и подварианты в дальнейшем будут продолжать появляться, но далеко не все из них принесут с собой проблемы.

Сейчас ученые продолжают исследования, чтобы узнать, насколько новый подвариант опаснее исходного штамма.