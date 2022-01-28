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Снимок двора на улице Ефимова получил широкую известность благодаря клипу музыканта Сергея Шнурова «Пока так». Ранее свалка уже была признана одной из самых грязных и запущенных коммунальщиками. Так, в посте от 14 января на ней достаточно мусора.

Фотография «Фонтанки» выглядит как заказ со стороны пресс-службы губернатора Александра Беглова. Кроме того, не совсем своевременный – прошло больше двух недель.

Петербуржцы жаловались на заваленный мусором двор на Ефимова еще до клипа Шнурова

Видео якобы со съемок провокационного и скандального клипа, датированное 15 января и распространенное редакцией «Фонтанки», выглядит постановкой и попыткой обмануть жителей Северной столицы, а если точнее, то попыткой убедить людей в том, что Шнуров подтасовал факты.

Примечательно, что «Фонтанка» попыталась выдать желаемое за действительное в попытке выгородить губернатора Александра Беглова за очередной системный провал – кризис мусорной реформы. Так, общественники сообщили, что контейнерная площадка, где проходили съемки, долго оставалась грязной даже после съемок клипа.

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