Петербуржцы жаловались на заваленный мусором двор на Ефимова еще до клипа Шнурова

Снимок двора на улице Ефимова получил широкую известность благодаря клипу музыканта Сергея Шнурова «Пока так». Ранее свалка уже была признана одной из самых грязных и запущенных коммунальщиками. Так, в посте от 14 января на ней достаточно мусора.

Фотография «Фонтанки» выглядит как заказ со стороны пресс-службы губернатора Александра Беглова. Кроме того, не совсем своевременный – прошло больше двух недель.

Видео якобы со съемок провокационного и скандального клипа, датированное 15 января и распространенное редакцией «Фонтанки», выглядит постановкой и попыткой обмануть жителей Северной столицы, а если точнее, то попыткой убедить людей в том, что Шнуров подтасовал факты.

Примечательно, что «Фонтанка» попыталась выдать желаемое за действительное в попытке выгородить губернатора Александра Беглова за очередной системный провал – кризис мусорной реформы. Так, общественники сообщили, что контейнерная площадка, где проходили съемки, долго оставалась грязной даже после съемок клипа.