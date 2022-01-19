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Телёнок, невосприимчивый к лейкозу, появился на свет в Свердловской области. Российские учёные впервые искусственно изменили генетический материал животного на уровне клетки.  

Технологию, которая меняет геном коровы, разработали и в Уральском аграрном научно-исследовательском центре Академии наук. На первом этапе ставилась задача убрать вероятность развития у животных лейкоза крови. Это опасное заболевание, которое отражается на качестве молока и мяса коровы. В случае употребления таких продуктов в пищу у человека повышается риск появления раковых опухолей. 

У выведенного телёнка полностью отсутствуют предпосылки к развитию лейкоза. Участок генома, который был связан с повышенным риском развития заболевания, просто заблокирован. При этом, говорят исследователи, этот признак может передаваться по наследству, так что и потомство телёнка будет также невосприимчиво к лейкозу. 

В ближайших задачах учёных разработать технологию, которая бы позволила на генном уровне регулировать в молоке количество белка, который вызывает у людей аллергию.   

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