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Сразу 170 крылатых ракет обрушится на Украину, если она рискнет начать наступление на Донбассе или нападет на Крым, пишет издание Avia.Pro. Это будет масштабный удар, нанесенный для принуждения Киева к миру. Если он продолжит эскалацию, долго ждать второй волны не придется.

В распоряжении Украины есть советские средства ПВО и ПРО, однако РФ сделает все возможное, чтобы оставить их не у дел. Удары крылатыми ракетами будут наносится не только с территории России, но и с воздуха, для чего Москва задействует боевую авиацию. Также вероятно подключение к контратаке подводных лодок и надводных кораблей.

Удар с трех направлений одновременно Киеву не удастся отразить ни при каких условиях. Сейчас, по мнению экспертов, он и сам начинает это понимать. Как и то, что ответные удары Москвы на наступление в Донбассе или Крыму будут полностью оправданы.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не намерена вторгаться на Украину. Но предупреждала, что не даст в обиду жителей Донбасса и защитит их в случае наступления ВСУ.

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