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Российские ученые смогли установить примерный возраст Гром-камня.

Оказалось, что возраст пьедестала Медного всадника составляет от 1,5 до ,6 миллиардов лет. Такую информацию получили в ходе исследований ученые из двух университетов: СПбГУ и Горного.

В рамках анализа исследователи рассмотрели структуры 20 минеральных проб Гром-камня, взятых в период с 2003 по 2018 годы.

Путем электронной и ионной микроскопии, электронно-зондового микроанализа и других методов ученые смогли выяснить, что пьедестал Медного всадника по структуре и составу очень похож на биотит-мусковитовые граниты Выборгского массива. Возраст этих пород ученые оценивают в 1,5-1,6 миллиардов лет.

Также на Гром-камень имеет прожилки пегматита, что в свою очередь указывает на родство с биотит-мусковитовыми гранитами. По словам авторов научной статьи, помочь установить точный возраст камня могут исследования о наличии в граните топаза, находящегося в гранитах Выборгского массива.

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