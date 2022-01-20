Коронавирусная инфекция снижает эффективность иммунного ответа организма. К такому выводу пришла группа австралийских учёных, изучив состояние пациентов, которые переболели ковидом.

Исследователи обратились к историям болезни почти 70 человек разного возраста, которые в своё время переболели начальным, “уханьским”, штаммом коронавируса. Как оказалось, у большинства пациентов в течение трёх месяцев наблюдались различные нарушения в работе иммунной системы. Причём сбои иммунных ответов происходили как у людей переболевших ковидом в лёгкой, так и в тяжёлой формах. Каких-либо зависимостей от пола и возраста пациентов учёные также не выявили.

Параллельно с этим учёные обнаружили наиболее часто встречающиеся симптомы постковидного синдрома. Это высокая утомляемость и усталость. Специалисты связали их с нехваткой в организмах переболевших людей тромбоцитов. Эти клетки крови ответственны за её свёртываемость и восстановление тканей.

Влияют ли также сильно на организм штаммы “омикрон” и “дельта”, пока неизвестно. Такие исследования учёным ещё предстоят.