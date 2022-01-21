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Зенитно-ракетный комплекс «Бук» с тактическим номером «312», который атаковал пассажирский лайнер над Донбассом в 2014 году, обнаружен на территории Украины близ границы с Белоруссией, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что ЗРК попал на видео случайного наблюдателя в процессе переброски к рубежам соседней страны.

Одновременно с этим сообщается, что комплекс передислоцировали ближе к Белоруссии из Донбасса. Напомним, что Украина с того самого трагичного дня беспрерывно заявляла, что подобных ЗРК на территории восточного региона нет и никогда не было.

Не исключено, что переброска «Бука» к границам Беларуси осуществляется для организации новых провокаций. В настоящий момент в регионе проводится подготовка к учениям «Союзная решимость-2022», на которых планируется участие боевых самолетов РФ и РБ. Вполне вероятно, Киев намерен задействовать ЗРК, чтобы атаковать российскую авиацию.

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